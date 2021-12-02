Новосибирец напал на бывшую девушку с молотком и разбил ей машину

В Новосибирске на девушку напал бывший парень с молотком и разбил ей автомобиль. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске на девушку напал бывший парень с молотком и разбил ей автомобиль. Инцидент случился днем в четверг, 2 декабря. По словам сибирячки, мужчина преследует ее с угрозами еще с момента их расставания.

— Этот человек мне давно угрожает, я уже написала несколько заявлений в полицию. Полгода назад я с ним встречалась, но когда узнала, что он употребляет, то ушла. И теперь он караулит меня возле дома, вымогает деньги, отбирает вещи, — рассказала женщина в паблике «Инцидент Новосибирск». — Сегодня он напал на меня, когда я сидела в своем авто. Он разбил мне на машине стекло молотком и забрал от нее ключи.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили, что такое сообщение к ним действительно поступало.

— В полицию поступило сообщение от женщины по факту конфликта с гражданином, который повлек порчу, принадлежащего ей имущества. Заявление зарегистрировано в установленном порядке. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств. В настоящее время указанный заявительницей гражданин установлен. Проводятся дальнейшие мероприятия, — пояснили в полиции.

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