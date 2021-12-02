Сибиряка, подозреваемого в избиении спортсменки в «Путче», оставили под стражей

Массовая драка в баре случилась еще в марте. Фото: предоставлено очевидцами
Парню, которого подозревают в избиении спортсменки в новосибирском баре «Путч», оставили под стражей. Он находится в СИЗО уже около полугода.
Как стало известно КП-Новосибирск, арест сибиряку продлили во вторник, 1 декабря.
Напомним, массовая драка в «Путче» произошла в ночь на 6 марта 2021 года. Тогда вечеринка татуировщиков закончилась попаданием в больницу для двух человек: парня и девушки, которая, как выяснилось позже, является мастером спорта по пауэрлифтингу. По словам сибирячки, зачинщики конфликта пришли в бар из соседнего заведения.
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