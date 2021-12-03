Погода в Новосибирске на 3 декабря 2021 года: метель и плюсовая температура

Температура поднимется выше 0 градусов.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Погода в Новосибирске на 3 декабря 2021 года будет теплой для сибирской зимы, но солнца можно не ждать. Синоптики обещают метели и вьюги.
— В ночь на пятницу температура составит -5…-7, к утра будет повышение до -2. Днем столбик термометра поднимется до +2. Будет облачно с прояснениями, днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, метель и сильный ветер со скоростью до 18 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
В Новосибирской области ночью столбик термометра покажет около -10 градусов, а днем потеплеет до +3.
«Яндекс.Погода» прогнозирует теплый день с температурой 0…+1 градус, с дождем и мокрым снегом.
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