В Новосибирск придет метель и потепление до +2 градусов

В Новосибирскую область придут снегопады и плюсовая температура. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирскую область придут снегопады и плюсовая температура. По прогнозам синоптиков, в регионе может потеплеть вплоть до +3 градусов.

— В пятницу, 3 декабря, в Новосибирской области будет облачно с прояснением, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, метель, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ночью температура составит от -7 до нуля градусов, днем — поднимется до +3 градусов. Ветер будет дуть со средней скоростью 8-13 метров в секунду, местами возможны порывы до 18 метров в секунду.

Сервис Яндекс.Погода обещает сибирякам в пятницу дождь со снегом и температуру от нуля до +1 градуса.

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