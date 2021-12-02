В Новосибирске бывшего следователя судят за подделку доказательств по уголовному делу

В Новосибирске будут судить бывшего следователя МВД. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске будут судить бывшего следователя МВД. Женщину обвиняют сразу по двум уголовным статьям: 303 УК РФ «Фальсификация доказательств» и 292 УК РФ «Служебный подлог».

— Обвиняемая, при собирании, проверке и оценке доказательств по уголовному делу, находящемуся у нее в производстве, сфальсифицировала доказательства, а именно изготовила три протокола допроса обвиняемого и внесла в них заведомо ложные сведения о проведении следственных действий, об участии в них обвиняемого и адвоката, указав в протоколах сведения, которые обвиняемый фактически не сообщал, путем подделки подписей обвиняемого и адвоката, — сообщили в Железнодорожном районном суде.

Кроме того, женщина, подделав подпись адвоката, внесла ложные сведения об его участии в протокол задержания, в протокол о разъяснении прав подозреваемому, в постановление о привлечении в качестве обвиняемого и в протокол о разъяснении прав обвиняемому. Далее следователь ходатайствовала перед судом о заключении обвиняемого под стражу.

Суд в отношении самой женщины назначен на 6 декабря.

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