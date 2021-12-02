В Новосибирской области отремонтировали еще один участок автодороги К-17р у поселка Верх-Тула

На полтора года раньше, расшито еще одно из узких «горлышек» на Ордынской трассе. Фото: Правительство Новосибирской области

Досрочно, на полтора года раньше, расшито еще одно из узких «горлышек» на Ордынской трассе. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал старт рабочему движению на объекте реконструкции автомобильной дороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар» на участке Новосибирск — Ярково в Новосибирском районе, близ поселка Верх-Тула. Новый участок автодороги К-17р построен в обход этого поселка.

— Этот объект — долгожданный, важный для Новосибирского района. Всех поздравляю с завершением очередного этапа реконструкции автодороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар» на одном из самых загруженных участков. Это один из первых и самых крупных объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги». В проекте есть мероприятия не только по приведению в нормативное состояние существующей улично-дорожной сети, но и реконструкция и строительство крупных объектов», — подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Реконструкция участка автомобильной дороги Новосибирск-Кочки-Павлодар стала первым объектом в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (ныне БКД) на территории Новосибирской области. Работы начались в 2017 году. Этот нацпроект успешно реализуется на территории региона под контролем Правительства Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber