Следователи возбудили уголовное дело.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Новосибирской области мошенники выманили у сибирячки 108 тысяч рублей. Они позвонили ей под видом сотрудников банка и сказали, что нужно срочно обезопасить средства.
— Женщине перекинула 108 тысяч рублей на счет мошенникам. Когда поняла, что совершила ошибку, то обратилась в полицию и написала заявление, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество». С сибирячкой была проведена профилактическая беседа.
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