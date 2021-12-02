Следователи возбудили уголовное дело. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области мошенники выманили у сибирячки 108 тысяч рублей. Они позвонили ей под видом сотрудников банка и сказали, что нужно срочно обезопасить средства.

— Женщине перекинула 108 тысяч рублей на счет мошенникам. Когда поняла, что совершила ошибку, то обратилась в полицию и написала заявление, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество». С сибирячкой была проведена профилактическая беседа.

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