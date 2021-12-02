В Новосибирском общепите выявлено два нарушения по QR-кодам за неделю

Система QR-кодов действует в Новосибирске с 12 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В заведениях общепита в Новосибирской области система QR-кодов работает хорошо, нарушения единичны — об этом сообщил глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров на пресс-конференции 2 декабря.

— Наши коллеги из областных органов власти не говорили о том, что идет какая-то волна негатива из-за проверки QR-кодов. Механизм работает хоть и не идеально, но отлажено. В рамках контрольных мероприятий за прошедшую неделю обнаружили только два нарушения, когда не соблюдаются меры проверки кодов, — пояснил Андрей Гончаров.

Напомним, система QR-кодов действует в Новосибирске с 12 ноября. Они потребуются для посещения кафе и ресторанов: его нужно показать на входе, чтобы поесть в зале или на фуд-корте. А с 1 декабря QR-коды нужно будет предъявлять для посещения выставок, залов в театрах, кинотеатрах, на концертных площадках, где соберется больше 100 человек. Те же правила действуют на спортивных мероприятиях, в фитнес-центрах и аттракционах в парках развлечений. Но касаются они только людей старше 18 лет.

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