Новосибирские охранники рассказали, что могут сделать с магазинными ворами

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Первая ситуация произошла около 16.00 в супермаркете Калининского района. Охранник заподозрил 30-летнего мужчину в совершении кражи и попросил его показать пакет, с которым тот выходил. Мужчина отказался, заявив, что покажет содержимое пакета только сотрудникам полиции. Свой отказ он аргументировал тем, что охранники ЧОП не имеют права досматривать вещи покупателей. «Гвардеец» вынужден был задержать мужчину и вызвать в магазин полицейских. Спустя пару минут задержанный, видимо взвесив все за и против, изменил свое решение и все-таки предъявил охраннику для осмотра пакет, в котором, как и предполагалось, оказались неоплаченные продукты питания на сумму 350 рублей. Таким образом, факт кражи оказался подтвержден, оставалось лишь дождаться приезда полицейских, чтобы передать им вора. Но тот принял еще одно непростое для себя решение и попросил дать ему возможность оплатить товары. Ввиду незначительности суммы похищенного просьба была удовлетворена, а вор после внесения в черный список и проведения с ним разъяснительной работы о негативных последствиях совершения хищений - отпущен.

Следующий случай, когда потребитель не оказал доверия охраннику, выполняющему свои служебные обязанности, произошел час спустя в магазине Дзержинского района. Охранник ГВАРДИИ наблюдал, как мужчина складывал в пакет плитки шоколада, а вот того, как он их оплачивал на кассе, не заметил. Когда посетитель собрался уходить, охранник попросил его показать чек об оплате продуктов. Мужчина показывать чек охраннику категорически отказался, но для подтверждения своей честности и добропорядочности продемонстрировал чек обслуживавшему его продавцу. «Гвардеец», получив информацию о том, что покупка полностью оплачена, позволил мужчине беспрепятственно покинуть магазин.

На вопрос о том, имеет ли право сотрудник частного охранного предприятия проверять у покупателей содержимое сумок или требовать чек, в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ сообщили: при подозрении посетителя в совершении кражи охранник может предложить показать личные вещи или предъявить чек об оплате. Однако гражданин имеет полное право отказать ему в этом. В таком случае вызывается полиция, и дальше ситуация решается уже совместно с блюстителями закона.