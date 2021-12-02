Ребенок в реанимации.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирской области школьник отравился неизвестным веществом. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— 9-летний мальчик живет в Черепановском районе. Его привезли на скорой помощи в местную больницу, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Врачи поставили предварительный диагноз — отравление. Школьника поместили в реанимацию.
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