Директора центра занятости в Новосибирской области обвинили в превышении полномочий

министерству труда и соцразвития Новосибирской области был причинен ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирской области под суд пойдет 55-летний директор центра занятости населения Чановского района. Его обвиняют в превышении должностных полномочий по статье 286 УК РФ.
— В ноябре 2019 года обвиняемый заключил 8 договоров на оказание образовательных услуг в ГАПОУ Новосибирской области «Татарский политехнический колледж» в рамках национального проекта «Демография», заведомо зная, учиться на самом деле никто не будет. По окончании срока обучения мужчина подписал акты приемки выполненных работ, хотя по факту никаких занятий не проводилось, — сообщили в областном Следственном комитете.
Так, министерству труда и соцразвития Новосибирской области был причинен ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.
Свою вину мужчина полностью признал, сейчас его уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
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