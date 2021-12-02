В Новосибирске два питбуля набросились на девушку с овчаркой

В Новосибирске два питбуля набросились на девушку с собакой. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске два питбуля набросились на девушку с собакой. Сама женщина серьезно не пострадала, а вот ее питомец получил серьезные травмы.

— Ситуация произошла вчера, 1 декабря, в частном секторе карьера Мочище. Владелец питбулей, будучи нетрезвым, пошел в магазин вместе со своими собаками, сняв с них ошейники и поводки. На перекрестке улиц Курако и Таманской, питбули набросились на проходящую мимо девушку с собакой. Завязалась потасовка, продолжительностью около 15 минут. Основной удар пришелся на овчарку. Собака была на поводке и в наморднике, который во время схватки порвался, и животное смогло достойно обороняться, защищая себя и свою хозяйку, — сообщает паблик ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».

В какой-то момент хозяину питбулей удалось надеть ошейник на одну из своих собак и привязать ее к дереву. Вторая все это время драла овчарку. С большим трудом мужчине удалось оттащить второго питбуля от питомца сибирячки.

До самой девушки собаки не добрались, а вот ее овчарка, доблестно защищавшая хозяйку, серьезно пострадала. Девушке пришлось везти своего питомца в ветклинику. Сейчас сибирячка планирует обратиться в полицию по данному факту.

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