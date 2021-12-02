В Новосибирской области тарифы на ЖКХ могут вырасти на 5,2%

В Новосибирской области могут поднять цены на коммунальные тарифы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области могут поднять цены на коммунальные тарифы. Плата за ЖКХ может вырасти на 5,2%. Об этом сообщается в проекте постановлении регионального правительства. Такая сумма — предельный индекс, установленный в нашей стране.

Согласно информации документа, рост тарифа установлен непосредственно для самого Новосибирска и районов региона. В первом полугодии 2022 года цены останутся прежним, повысить цены собираются с 1 июля.

— Утвердить и ввести в действие с 1 января 2022 года прилагаемые предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2022 год, — говорится в тексте проекта приказа.

Размер повышения предельного индекса рассчитали по нескольким показателям. В частности: набор коммунальных услуг и тип благоустройства, а также размер и темпы изменения тарифов на ЖКХ, а также нормативы потребления услуг.

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