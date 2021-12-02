В Новосибирской области школьник получил травму на уроке физкультуры

Ребенок обратился к врачам. Фото: Борис КУДРЯВОВ

13-летний школьник повредил запястье на уроке физкультуры. Инцидент произошел в Новосибирской области в рабочем поселке Ордынское.

— Мальчик был на уроке, когда это произошло. После этого он обратился к врачам, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Медики диагностировали у ребенка ушиб правого лучезапястного сустава.

Напомним, что в селе Кочки школьник ударился головой, подскользнувшись на льду. Парень возвращался домой и упал. Вместе с сотрясением врачи подозревают у него закрытый перелом челюсти.

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