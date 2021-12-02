Врачи обнаружили у парня сотрясение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области школьник сломал челюсть, ударившись об лед. Инцидент произошел в селе Кочки.

— Мальчик возвращался домой и подскользнулся на льду. При падении ударился головой, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Ребенок обратился в больницу. По словам источника, врачи поставили ему предварительный диагноз — закрытый перелом нижней челюсти и сотрясение головного мозга.

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