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Общество2 декабря 2021 8:23

В Новосибирской области школьник сломал челюсть, ударившись об лед

Он обратился в больницу
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
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Врачи обнаружили у парня сотрясение.

Врачи обнаружили у парня сотрясение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области школьник сломал челюсть, ударившись об лед. Инцидент произошел в селе Кочки.

— Мальчик возвращался домой и подскользнулся на льду. При падении ударился головой, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Ребенок обратился в больницу. По словам источника, врачи поставили ему предварительный диагноз — закрытый перелом нижней челюсти и сотрясение головного мозга.

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