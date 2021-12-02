Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-6°
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Происшествия2 декабря 2021 8:11

В Новосибирске женщина ударила бывшего супруга ножом в грудь

Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщину задержала полиция.

Женщину задержала полиция.

Фото: Влад КОМЯКОВ

Его госпитализировали в больницу

Жительница Новосибирска ударила бывшего супруга ножом в грудь. ЧП произошло в конце ноября в Октябрьском районе.

— Между бывшими супругами произошел конфликт. Женщина взяла нож и ударила супруга им в грудь. После чего вызвала скорую помощь, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Мужчину увезли в больницу с диагнозом «проникающее колото-резаное ранение грудной клетки». Его госпитализировали.

Сибирячку задержали правоохранители. Она дала признательные показания. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber