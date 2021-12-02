В Новосибирске женщина ударила бывшего супруга ножом в грудь

Женщину задержала полиция. Фото: Влад КОМЯКОВ

Его госпитализировали в больницу

Жительница Новосибирска ударила бывшего супруга ножом в грудь. ЧП произошло в конце ноября в Октябрьском районе.

— Между бывшими супругами произошел конфликт. Женщина взяла нож и ударила супруга им в грудь. После чего вызвала скорую помощь, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Мужчину увезли в больницу с диагнозом «проникающее колото-резаное ранение грудной клетки». Его госпитализировали.

Сибирячку задержали правоохранители. Она дала признательные показания. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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