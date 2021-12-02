16 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Еще 391 человек заболел коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2 декабря оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последний день от коронавируса умерли еще 16 человека.

— Это были мужчины в возрасте 43, 45, 71, 65, 89, 62, 66 лет и двое мужчин в возрасте 68 лет и женщины в возрасте 79, 65, 48, 84, 66, 64, 60 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 830 человек, — сообщили в областном оперштабе.

За день заболели еще 391 человек. Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 83 535 случаев коронавируса, в том числе у 8 853 детей.

С выздоровлением уже выписаны в сумме 57 606 пациентов, за сутки выздоровели 134 человека.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 024 человека, в том числе 45 детей. В отделениях реанимации находятся 331 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 53 пациента.

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