Анатолий Локоть опроверг назначение Кондратьева главой Минстроя. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В четверг, 2 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть опроверг назначения своего зама Алексея Кондратьева на должность министра строительства Новосибирской области. Об этом он заявил на пресс-конференции.

— Кондратьев работает моим заместителем, занимается градостроительной политикой в городе, — сказал мэр.

Ранее сообщалось, что Иван Шмидт, глава минстроя Новосибирской области, уходит с должности. Известно, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию во второй половине ноября. После чего некоторые СМИ предположили, что его место займет вице-мэр Алексей Кондратьев.

Анатолий Локоть напомнил, назначение министров контролирует губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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