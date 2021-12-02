Кража ручки попала на видеокамеры.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Сибирячка украла ручку у сотрудника банка. Инцидент произошел в одном из отделений города Барабинска в Новосибирской области.
— Женщина пришла в отделение банка днем. Она села за стол к специалисту и зачем-то украла у него ручку. Ее стоимость всего 300 рублей. Преступление попало на камеры видеонаблюдения, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Теперь женщину ищут правоохранители.
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