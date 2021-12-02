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Происшествия2 декабря 2021 6:51

Под Новосибирском неизвестный вынес из квартиры сейф с деньгами и драгоценностями

Общий ущерб устанавливают в полиции
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Под Новосибирском неизвестный вынес из квартиры сейф с деньгами и драгоценностями

Под Новосибирском неизвестный вынес из квартиры сейф с деньгами и драгоценностями

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Краснообске неизвестный проник в квартиру в микрорайоне 6 и похитил оттуда сейф с деньгами и золотыми изделиями. Об инциденте, который случился 29 ноября, КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Вор залез в квартиру, отжав окно. В сейфе, по словам владельца, было 830 тысяч рублей и золотые украшения. В полиции устанавливают точный ущерб, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Сейчас полицейские ищут причастного к преступлению. По факту случившегося проводится проверка.

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