Под Новосибирском неизвестный вынес из квартиры сейф с деньгами и драгоценностями Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Краснообске неизвестный проник в квартиру в микрорайоне 6 и похитил оттуда сейф с деньгами и золотыми изделиями. Об инциденте, который случился 29 ноября, КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Вор залез в квартиру, отжав окно. В сейфе, по словам владельца, было 830 тысяч рублей и золотые украшения. В полиции устанавливают точный ущерб, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Сейчас полицейские ищут причастного к преступлению. По факту случившегося проводится проверка.

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