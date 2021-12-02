Под Новосибирском жених избил беременную девушку

Подруга вызвала девушке скорую.
Фото: Влад КОМЯКОВ
ЧП приключилось в Индустриальном районе Искитима: там жених избил беременную девушку. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.
- Они поссорились, началась потасовка, - рассказал КП-Новосибирск источник. - Девушка крикнула подруге, которая была с ними, чтобы она вызывала «Скорую помощь». Подруга вызвала врачей, и они с девушкой вышли на улицу.
К счастью, серьезных травм беременная сибирячка не получила. Сейчас в этой истории разбирается полиция.
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