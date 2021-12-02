В Новосибирске неизвестный похитил из банкомата 245 тысяч рублей.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске неизвестный украл из банкомата крупную сумму. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— Инцидент произошел 25 ноября в помещении «Альфа Банка» на улице Дуси Ковальчук. Неизвестный путем свободного доступа похитил из банкомата 245 тысяч рублей и скрылся с места преступления, — уточнил КП-Новосибирск источник.
Сейчас правоохранители устанавливают лицо, причастное к преступлению. По факту случившегося проводится проверка.
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