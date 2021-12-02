Жители Горского жилмассива в Новосибирске будут заезжать домой через ЛДС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Новосибирска определили схему проезда к жилым домам со стороны левого берега для жителей Горского жилмассива. Как сообщили в пресс-центре мэрии города сейчас по причине завершения дорожных работ по реконструкции площади Лыщинского и прилегающих к ней улиц, на улице Блюхера вводят новую схему дорожного движения.

— По новой схеме поворот налево со стороны улицы Блюхера в сторону улиц Горская, Стартовая, который разрешает разворот, смещается в зону существующего островка безопасности с устройством временного светофора, который будет синхронизирован со строящимся светофорным объектом на пересечении с Горской улицей, — уточнили в мэрии.

По данным властей, сейчас посередине проезжей части на улице Блюхера со смещением установлено парапетное ограждение. С помощью этого организовано движение машин с улицы Блюхера в сторону Горской улицы. Таким образом, на время строительства ЛДС жители Горского жилмассива могут проезжать по короткой дороге через разрыв на Блюхера. Однако, согласно постоянной схеме движения, новосибирцам придется делать крюк — ехать через площадь Лыщинского, новый ЛДС, дорогу под Октябрьским мостом с выездом на Стартовую улицу. В общей сложности такой путь составит 4 километра.

— При этом существующий временный въезд с ул. Блюхера в сторону ул. Горская будет ликвидирован путем установки осевого дорожного ограждения, — уточнили в мэрии.

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