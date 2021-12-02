Блогер Игорь Медов снял видео про второклассника, которому сломали позвоночник в новосибирской школе

Сейчас мальчик, на которого напали старшеклассники, вынужден носить корсет и учиться на дому. Фото: YouTube// Игорь Медов.

Новосибирский блогер Игорь Медов снял видео о второкласснике, которому сломали в школе позвоночник. Инцидент, всколыхнувший общественность, случился в сентябре 2021 года. Как писала КП-Новосибирск, 8-летнего мальчика избили прямо в коридоре школы. Били ребята постарше — ученики 6-7 классов. Все это время ребенок просил учителей о помощи, но они на это не реагировали.

Игорь Медов пришел в гости к мальчику и его семье. Как рассказала мама второклассника, у которой есть еще ребенок, живут они в доме вместе с бабушкой и сестрой. Женщина воспитывает детей одна. Папа мальчика ребенком не интересуется, деньгами не помогает, а у второклассника при разговорах об отце наворачиваются слезы. Несмотря на безразличие папы он мечтает о встрече с ним.

После случившегося ребенок вынужден носить корсет — у него компрессионный перелом позвоночника. Ходить ему тяжело — болит спина. Из-за травмы мальчик до конца года будет на домашнем обучении.

Кроме восстановительного лечения, сейчас мальчик нуждается и в помощи психотерапевта. После инцидента ребенок получил сильный стресс.

— После занятий с психотерапевтом ребенок стал спокойнее спать. А до этого спал и дергался. Так сильно на него повлиял тот случай, — рассказала блогеру мама ребенку.

Сам мальчик рассказал Игорю, что во время издевательств просил учителей о помощи, но те не реагировали. А мучители, которые напали на него, говорили молчать, угрожая, что будут бить еще сильнее. По словам мальчика, старшеклассники издевались над ним неоднократно.

В конце видео блогер призвал родителей общаться с детьми. Он попросил объяснить им, что обижать тех, кто слабее, недопустимо.

— Не допустите, чтобы такие случаи над вами повторялись вновь и вновь, это не нормально, и это надо решать. Немалую роль в данных историях играют учителя, которые закрывают глаза на подобные случаи и никак не пытаются помочь, хотя они все прекрасно знают и видят, что происходит у них в школе, в классах и на перемене, сказал Игорь Медов.

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