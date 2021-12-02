В Новосибирске грузовик завалился на бок после столкновения с седаном. Фото: "АСТ-54".

В четверг, 2 декабря, на перекрестке улицы Сибиряков-Гвардейцев и Северного проезда в Новосибирске произошло ДТП. Там столкнулись грузовик и седан. Очевидцы выложили в соцсети кадра с места аварии.

— Грузовичок после столкновения с черным седаном завалился на бок, — написал автор сообщения в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, на месте случившегося работают полицейские и медики скорой помощи. Информация о ДТП уточняется.

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