В Новосибирске грузовик завалился на бок после столкновения с седаном. Фото: "АСТ-54".
В четверг, 2 декабря, на перекрестке улицы Сибиряков-Гвардейцев и Северного проезда в Новосибирске произошло ДТП. Там столкнулись грузовик и седан. Очевидцы выложили в соцсети кадра с места аварии.
— Грузовичок после столкновения с черным седаном завалился на бок, — написал автор сообщения в группе «АСТ-54».
По словам очевидцев, на месте случившегося работают полицейские и медики скорой помощи. Информация о ДТП уточняется.
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