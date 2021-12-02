В Новосибирске ищут 39-летнего мужчину в камуфлированных штанах. Фото: ПСО "Маяк".

Волонтеры ПСО «Маяк» ищут 39-летнего новосибирца Тарасова Евгения Сергеевича. Его местонахождение неизвестно с 23 ноября 2021 года. В этот день, около 6 вечера, он ушел из дома на улице Твардовского и исчез.

— Приметы пропавшего — рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза голубые. Мужчина носит бороду. В день пропажи был одет в черную куртку, черную толстовку с капюшоном, камуфлированные штаны, серые кроссовки на белой подошве, — сообщили волонтеры ПСО «Маяк».

Если вы что-то знаете о местонахождении Евгения или просто видели его на улице, сообщите об этом в полицию по единому номеру 112 или позвоните на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.

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