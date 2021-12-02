Глава клиники «Омикрон» потребовал изменить название нового штамма коронавируса. Фото: Иван Макеев

Александр Падар, глава сети офтальмологических центров «Омикрон», потребовал ВОЗ изменить названия нового штамма ковида. Связано это с тем, что оно идентично с наименованием клиник. Для этого руководитель обратился в суд. Информация об этом появилась в картотеке Московского арбитражного суда.

Из опубликованных данных следует, фирма вложила много средств в раскрутку бренда. Однако теперь, поисковые системы при вводе слова «омикрон» на первых позициях отображают информацию о новом штамме ковида, а не о клиниках. В свою очередь данные о штамме несут негативную информацию. По мнению истца, все это может спровоцировать убытки для сети клиник. В связи с чем Александр Падар просит ВОЗ не использовать слово «омикрон» для названия штамма коронавируса.

Известно, клиники «Омикрон» в 2015 году открыли в Новокузнецке. Что касается Новосибирска, то здесь первый медицинский центр заработал в 2017 году.НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ

Вирусологи предположили появление штамма «омикрон» в Новосибирске

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber