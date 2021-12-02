Пробки в Новосибирске на утро 2 декабря 2021 года: сложно проехать по Троллейной улице

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 2 декабря 2021.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 2 декабря 2021 года: сложно проехать по улице Троллейной. Кроме того, затруднено движение по улицам Титова и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали улицы Котовского, Станиславского, Ватутина. Сложно проехать по улицам Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Движение по проспекту Карла Маркса также затруднено.
На правом берегу сложно проехать по улицам Большевистская, Кирова и Бориса Богаткова. Кроме того, в пробке стоят водители на улице Военная.
По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 2 декабря, достиг 6 баллов.
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