Кинолог рассказал, что нужно делать при нападении бродячих собак

Кинолог рассказали, что делать, если вас окружила стая бродячих собак. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кинолог рассказали, что делать, если вас окружила стая бродячих собак. По словам специалиста, в такой ситуации не нужно паниковать и делать резких движений.

— Желательно встать спиной к какому-то ограждению: забору или дереву. Можно поднять руки, не замахиваться на собак, а просто поднять. У собак очень хороший нюх, но очень плохое зрение. Поднять с пакетом или с сумкой руки вверх, собаки подумают, что это большой человек или что-то другое. Если есть зонт, его можно раскрыть: любой предмет, который может увеличить объем тоже остановит собак, — рассказал изданию NEWS.ru президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

Кинолог также отметил, что если есть возможность — можно забраться на забор или дерево. А еще животных сбивает с толкну разные резкий запах, как например у парфюма или лака для волос.

А если же на вас напали домашние собаки, то их можно попробовать остановить командами «Нельзя», «Стоять», «Фу», «Лежать».

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