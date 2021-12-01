В марте 2022 года в Трудовой кодекс России внесут изменения

С марта 2022 года в России начнет действовать обновленная редакция Трудового кодекса. Фото: Евгения ГУСЕВА

С марта 2022 года в России начнет действовать обновленная редакция Трудового кодекса. В документ будут внесены изменения, которые коснутся, в том числе, и вопросов охраны труда. В частности: теперь работодатель будет обязан фиксировать все микротравмы, которые сотрудник получает на рабочем месте. В том случае, если он сам о них сообщит.

— Как может появиться микротравма? Предположим, человек работает у станка и ему попадает в глаз металлическая стружка, — рассказал изданию NEWS.ru омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин. — Если он самостоятельно вынул инородный предмет из глаза и продолжил работать — это микротравма. Все микроповреждения теперь должны регистрироваться, но, что важно, исключительно по заявлению самого работника.

По словам эксперта, такая практика может несколько усложнить работу бизнеса, однако сможет послужить хорошей профилактикой для серьезных производственных травм. Ведь многие из них можно было бы предотвратить, обратив заранее обратив внимание на те или иные опасности, которые могут грозить сотруднику на рабочем месте.

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