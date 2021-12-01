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Общество1 декабря 2021 16:29

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт покидает свой пост

Она написал заявление об увольнении по собственному желанию
Галина СИМОНОВА
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Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт оставил свой пост. Фото: http://minstroy.nso.ru

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт оставил свой пост. Фото: http://minstroy.nso.ru

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт оставил свой пост. Об этом стало известно в среду, 1 декабря.

Как сообщает издание «Континент Сибирь», министр написал заявление об увольнении по собственному желанию еще во второй половине ноября. Сейчас заявление уже подписано губернатором региона. Свой пост Иван Шмидт оставит 2 декабря.

Напомним, Иван Шмидт занимал должность министра строительства региона с октября 2018 года.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что на должность нового начальника ТУАД Новосибирской области был назначен Владимир Воспанчук. Ранее он занимал пост руководителя Комбината бытовых услуг в Бердске.

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