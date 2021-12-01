В Новосибирске на Димитровском мосту столкнулись шесть машин: есть пострадавшие

На мосту столкнулись шесть автомобилей. Фото: Кадр из видео

Вечером, 1 декабря, в Новосибирске на Димитровском мосту произошло массовое ДТП. На дороге столкнулись сразу шесть автомобилей. Последствия произошедшего засняли на видео очевидцы, позже ролик выложили в сеть.

— Пострадал пассажир одного их легковых автомобилей. Мужчину госпитализировали, его возраст и диагноз уточняются, — сообщили КП-Новосибирск в Госавтоинспекции по городу.

Авария спровоцировала большой затор на мосту: движение затруднено в обоих направлениях. Согласно данным портала Яндекс.Карты, пробки там оцениваются в 8-9 баллов.

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