В Новосибирской области коллективный иммунитет к коронавирусу должен сформироваться в январе

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Новосибирской области должен сформироваться к январю 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Новосибирской области должен сформироваться к январю 2022 года. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников на прямой линии с сибиряками в среду, 1 декабря. По словам главы региона, это будет возможно, если темпы вакцинации не будут снижаться.

— Вакцинация идет высокими темпами с октября. Количество желающих поставить прививку возросло в 6-7 раз. Чтобы сформировался коллективный иммунитет, его должны иметь 80% жителей нашего региона — и тех, кто привился, и у кого есть естественный иммунитет. При сохранении тех темпов вакцинации, что есть, мы сможем обеспечить формирование этого иммунитета к концу января следующего года, — отметил Андрей Травников.

Губернатор также отметил, что в ближайшее время ужесточения коронавирусных запретов не планируется. Сейчас власти нацелены на то, чтобы обеспечить исполнение тех ковидных ограничений, которые уже действуют в Новосибирской области.

Напомним, с 12 ноября в Новосибирской области действует система QR-кодов. Они потребуются для посещения кафе и ресторанов: его нужно показать на входе, чтобы поесть в зале или на фуд-корте. А с 1 декабря QR-коды понадобятся для посещения выставок, залов в театрах, кинотеатрах, на концертных площадках, где соберется больше 100 человек. Те же правила действуют на спортивных мероприятиях, в фитнес-центрах и аттракционах в парках развлечений. Но касаются они только людей старше 18 лет.

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