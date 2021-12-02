В Новосибирске водитель избил полицейского и протащил его по дороге

Обвиняемого поместили в СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске судят 29-летнего водителя, который ударил полицейского при задержании. Инцидент произошел 30 июня на улице Пролетарской.

— Поступило сообщение о местонахождении преступника в розыске, на место выехал экипаж ППС. Сержант полиции потребовал водителя «Хенде Солярис» предъявить документы, тот заблокировал двери и нажал на газ. Полицейский разбил окно резиновой дубинкой и вцепился в водителя, — сообщил КП-Новосибирск и.о.прокурора Октябрьского района Денис Городилов.

По его словам, водитель протащил сержанта ППС более 50 метров, а также восемь раз ударил полицейского по рукам и по голове. Однако сержант не сдался, и разыскиваемый водитель заглушил мотор. Затем он распылил в лицо полицейскому газовый баллончик и три раза ударил по лицу.

Вскоре полиция задержала подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее не судимый безработный.

Следователи возбудили уголовное дело о насилии в отношении полицейского, не опасного для жизни и здоровья. Суд назначил нападавшему арест. Известно, что обвиняемому грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

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