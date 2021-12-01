Новые территориальные бренды помогут развитию экономики Новосибирской области

Олег Неретин вручил руководству Ордынской детской школы искусств свидетельство об исключительном праве на географическое указание «Ордынская роспись». Фото: Правительство Новосибирской области

Предпринимателям и научным организации региона рассказали, как правильно зарегистрировать территориальный бренд и на какую защиту со стороны государства они могут рассчитывать. В областном центре состоялся семинар Роспатента «Региональные бренды России — новые точки роста». В рамках семинара состоялось вручение свидетельств об исключительном праве на географическое указание «Ордынская роспись» и об исключительном праве на наименования места происхождения товара «Грязь Карачинская».

В ходе церемонии открытия семинара директор ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Олег Неретин вручил руководству Ордынской детской школы искусств свидетельство об исключительном праве на географическое указание «Ордынская роспись». Также состоялось вручение свидетельства об исключительном праве на наименования места происхождения товара «Грязь Карачинская».

С приветственным словом к участникам семинара от имени Правительства Новосибирской области обратилась министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева. Она поздравила региональные организации и предприятия, получившие свидетельства, а также подчеркнула, что областные власти заинтересованы в развитии новых региональных брендов, так как они дают новый толчок для развития территории.

— Хочу отметить, что по всей стране серьезным направлением работы является сегодня развитие креативных индустрий. Это почти 17 видов деятельности в области творчества. Ни одна из них не обойдется без авторского права. «Ордынская роспись» — хороший тому пример. Мы гордимся нашими региональными брендами, — отметила министр.

Новосибирская область — крупнейший научно-образовательный и инновационный центр России. Регион входит в десятку лидеров с наибольшим коэффициентом изобретательной активности.

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