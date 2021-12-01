Главную новогоднюю елку Новосибирска зажгли около оперного театра

В Новосибирске в Театральном сквере у оперного театра зажгли огни на главной новогодней елке города.
Фото: Илья ИОНОВ
В Новосибирске в Театральном сквере у оперного театра зажгли огни на главной новогодней елке города. Высота праздничного дерева — 21 метр.
Стиль оформления ели — классический, в красных и золотых цветах.
Фото: Илья ИОНОВ
— Елочная иллюминация изготовлена новосибирским конструкторским бюро. При этом старая гирлянда «Снежное кружево» обрела новую жизнь — установленные на елке арки оформлены снежинками. Сейчас на главной городской елке насчитывается около 2000 елочных игрушек. Стиль оформления ели — классический, в оформлении были использованы золотой и красный цвета, — сообщили в мэрии города.
Для главного городского катка уже привезли ледяные блоки для ограждений.
Фото: Илья ИОНОВ
Ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о том, как город продолжает готовиться к Новому году. С сегодняшнего дня в Новосибирске уже начали свою работу елочные базары: купить главный новогодний символ можно на 33 площадках. Работать базары будут до 31 декабря. С начала декабря в городе также должны начать работу большинство катков: площадку главного катка у оперного театра готовят к заливке. Там уже установили теплые раздевалки и пункт проката коньков, а сегодня туда привезли ледяные блоки для ограждений. Открыть каток планируется 15 декабря.
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