В Новосибирске снова продлили ограничения движения на улице Ипподромской

Ограничения движения на улице Ипподромской в Новосибирске продлят со 2 декабря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ограничения движения на улице Ипподромской в Новосибирске продлят со 2 декабря. Об этом сообщили в мэрии города.

— С 2 декабря продлевается срок закрытия проезжей части нечетной стороны улице Ипподромской, а также сквозного проезда по площади Инженера Будагова, параллельного эстакаде, с улицы Большевистской на Красный проспект, — сообщили в муниципалитете. — Связаны ограничения с с производством работ по строительству мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской.

На время проведения работ движение автобусов № 8, 9, 13, 21, 28, 36, 41, 54 и маршруток № 1, 32 при движении с улицы Большевистской на Красный проспект будет проходить по эстакаде на площади Инженера Будагова (в прямом направлении). Изменят также схему движения троллейбусов №13 и №36, а также маршрутки №11. Со схемами их движения можно ознакомится на сайте мэрии города.

Напомним, ранее КП-Новосибирк писала о том, что в Новосибирске движение по улице Писарева открыли после двухмесячного ремонта. Теперь транспорт и авто снова могут передвигаться по стандартному маршруту. Проехать там было нельзя с 27 сентября по 28 ноября.

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