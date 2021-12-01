В Новосибирске объявили режим «черного неба» до 2 декабря

В Новосибирске объявили так называемый режим «черного неба». Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске объявили так называемый режим «черного неба». Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В период с четырех часов дня 1 декабря до четырех часов дня 2 декабря на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, — сообщили синоптики.

По данным портала Согласно данным портала Cityair, сейчас общий уровень загрязнения воздуха в Новосибирске оценивается в 8 баллов. Сибирякам советуют по возможности не выходить на улицу и закрыть дома окна. Хуже всего ситуация складывается на улице Первомайская, а чище всего воздух в городе на улицах Ляпунова, Николаева, Бардина и Инженерная — там уровень загрязнения достигает отметки в 3 балла.

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