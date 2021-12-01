Задержана немаленькая разбойница с ножом

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Попытка хищения 27-летней женщиной бутылки вина «Санто Стефано» в супермаркете на улице Зорге была замечена администратором торговой точки в 13.49: молодая особа, даже не пытаясь скрыть хищение, прошла мимо кассы, неся бутылку в руках. Администратор нажала кнопку тревожной сигнализации и предложила грабительнице оплатить вино. Нетрезвая дама отреагировала неожиданным образом - выхватила из-за пазухи огромный кухонный нож и, направив его на администратора, сказала: «Уйди, а то зарежу!» - тем самым поменяв свой статус с грабительницы на разбойницу. Угроза применения оружия была воспринята администратором как реальная, поэтому в целях самообороны она распылила в лицо угрожавшей газ из перцового баллончика.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

В это время бойцы ГБР-76 Агентства Безопасности ГВАРДИЯ уже вбегали в магазин. Они бросились к разбойнице, вырвали из ее рук и оружие, и бутылку вина, после чего задержали и вызвали полицию.

В процессе ожидания правоохранителей задержанная рассказала, что вином «Санто Стефано» она собиралась опохмелиться, но денег на его приобретение у нее попросту нет. Видимо, вместо денег для расчета и был предусмотрительно заготовлен кухонный тесак.

Действия нарушительницы подпадают под состав преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой» - вооруженное нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья.