Погода в Новосибирске на 2 декабря 2021 года: потеплеет до -2

В Новосибирске будет тепло. Фото: Даба ДАБАЕВ

Погода в Новосибирске на 2 декабря 2021 года: день будет теплым и бесснежным. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В ночь на субботу температура составит -16…-18, при облачности — -10…12, а днем — -2…-4. Будет небольшая облачность, без осадков, местами гололедица на дорогах и слабый ветер со скоростью до 2-7 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области ночью столбик термометра покажет около -16…-21 градуса, днем поднимется до +1.

«Яндекс.Погода» прогнозирует ясный день, но более холодный, с температурой до -5…-8 градусов.

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