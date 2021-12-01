Сибирячка выдумала историю про кражу, чтобы полиция помогла ей найти потерянный телефон

Женщина выдумала кражу, чтобы найти утерянный мобильник. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске женщине вынесли приговор за заведомо ложный донос по части 1 статьи 306 УК РФ. Она сообщила в полицию якобы о краже телефона, который на самом деле потеряла ее дочка.

— Обвиняемая в августе 2020 года, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, неоднократно сообщала в полицию об открытом хищении у нее сумки с сотовым телефоном, который она оценила в 1000 рублей. В ходе разбирательства по данному сообщению сотрудники полиции установили отсутствие изложенных подсудимой событий, — пояснили в Кировском районном суде.

Сама женщина позже созналась, что кражу телефона она выдумала, потому что решила, что в таком случае полиция сможет помочь ей найти мобильник, который на самом деле потеряла ее дочь.

Поскольку сибирячка признала свою вину, сотрудничала со следствием и имеет несовершеннолетнего ребенка, суд назначил ей наказание в виде штрафа на 15 тысяч рублей с рассрочкой на 5 месяцев с ежемесячным платежом по 3 тысячи рублей.

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