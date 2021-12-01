На стройке Ледовой арены в Новосибирске начался монтаж наружных площадок для холодильного оборудования

на стройплощадке для нового ЛДС начался монтаж площадок, на которых будет размещаться основное холодильное оборудование. Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирске на стройплощадке для нового ЛДС начался монтаж наружных площадок, на которых будет размещаться основное холодильное оборудование.

— В октябре началось обустройство ледового корта тренировочной арены размером 60 на 30 метров, сегодня поле уже готово для заливки льда. На очереди — большая арена аналогичных габаритов. Для основания ледовых кортов используется оборудование российского производства, — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Сейчас там также продолжается монтаж кровли и фасадов, а также установка витражей на основной арене. Строители продолжают заливать монолитные гребенки и лестницы, а также монтируют сам фасад арены и устанавливают систему теплоснабжения. Вскоре там оборудуют ходовые мосты в верхней части купола здания: они нужны для обслуживания технического оборудования.

Реализация проекта находится на контроле регионального минстроя.

Напомним, новый ледовый дворец в Новосибирске строят к Молодежному Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. В городе также идет станции метро «Спортивная»: планируется, что ее работа стартует с лета 2022 года. А также — нового четвертого моста через Обь. Надвижку моста над правым и левым берегом Оби должны закончить в декабре текущего года. А полностью строительство планируется завершить в 2023 году.

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