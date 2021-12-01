Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-7°
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество1 декабря 2021 10:46

На стройке Ледовой арены в Новосибирске начался монтаж наружных площадок для холодильного оборудования

Для основания ледовых кортов используется оборудование российского производства
Галина СИМОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
на стройплощадке для нового ЛДС начался монтаж площадок, на которых будет размещаться основное холодильное оборудование. Фото: Правительство Новосибирской области

на стройплощадке для нового ЛДС начался монтаж площадок, на которых будет размещаться основное холодильное оборудование. Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирске на стройплощадке для нового ЛДС начался монтаж наружных площадок, на которых будет размещаться основное холодильное оборудование.

— В октябре началось обустройство ледового корта тренировочной арены размером 60 на 30 метров, сегодня поле уже готово для заливки льда. На очереди — большая арена аналогичных габаритов. Для основания ледовых кортов используется оборудование российского производства, — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Сейчас там также продолжается монтаж кровли и фасадов, а также установка витражей на основной арене. Строители продолжают заливать монолитные гребенки и лестницы, а также монтируют сам фасад арены и устанавливают систему теплоснабжения. Вскоре там оборудуют ходовые мосты в верхней части купола здания: они нужны для обслуживания технического оборудования.

Реализация проекта находится на контроле регионального минстроя.

Напомним, новый ледовый дворец в Новосибирске строят к Молодежному Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. В городе также идет станции метро «Спортивная»: планируется, что ее работа стартует с лета 2022 года. А также — нового четвертого моста через Обь. Надвижку моста над правым и левым берегом Оби должны закончить в декабре текущего года. А полностью строительство планируется завершить в 2023 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber