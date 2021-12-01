В Новосибирской области третий год снижается число новых выявленных случаев ВИЧ-инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В условиях пандемии коронавируса в Новосибирской области удалось сохранить охват тестирования на ВИЧ. Так, в регионе не снижены меры противодействия ВИЧ-инфекции, не взирая на пандемию. При этом многие ВИЧ-положительные пациенты поставили прививки от ковида. Проводимую в Новосибирской области работу по профилактике ВИЧ обсудили на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря.

По словам замминистра здравоохранения региона Елены Аксеновой, дата 1 декабря, объявленная Всемирной организацией здравоохранения более четверти века назад как Всемирный день борьбы со СПИДом, сегодня должна быть особенно на повестке дня, когда весь мир объединился на борьбу с пандемией.

— Новосибирская область находится в числе регионов, где число ВИЧ-инфицированных повышено по сравнению со средними значениями по стране. При этом очень важно, что в регионе за последнее время снизилась заболеваемость. Наблюдаются хорошие показатели по оказанию медицинской помощи. Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, с которой столкнулся мир, мы не прекращаем продолжаем борьбу с распространением ВИЧ. Отдельное внимание уделяется как профилактике заболеваемости, так и диагностике, лечению ВИЧ-пациентов с коронавирусом, — сказала она.

Елена Аксенова обратила внимание на эффективность мер, предпринимаемых министерством здравоохранения региона в данном направлении: в Новосибирской области в течение последних десяти лет проведена серьезная реорганизация службы Центра СПИД, выделены отдельные площади на территории Инфекционной больницы, сформирована команда специалистов, налажена межведомственная коммуникация, взаимодействие с некоммерческими организациями.

В свою очередь, заместитель председателя правления новосибирской региональной общественной организации «Гуманитарный проект» Дмитрий Уфимцев обратил особое внимание на важность предотвращения необоснованных страхов и опасений со стороны граждан, стереотипов в восприятии ВИЧ-инфекции.

— Совместно с Минздравом региона и Центром СПИД осуществляется программа «Позитивные стратегии» — проект, получивший поддержку Фонда президентских грантов, направлен на поддержку СО НКО, работающих в области профилактики и сопровождения людей в связи с ВИЧ-инфекцией и другими социально-значимыми заболеваниями, — сообщил он.

— Это проблема не только здравоохранения, но и общества в целом: проблема воспитания детей, проблема коммуникации молодежи. ВИЧ-инфекция должна быть узнаваема, люди должны быть настроены на профилактику. Знать свой ВИЧ-статус — это должно стать ежегодной нормой для каждого человека, — резюмировала замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

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