В Новосибирске на дороге заметили скорую помощь, у которой не закрывалась дверь

Дверь у машины открывалась на поворотах. Фото: Кадр из видео

Новосибирцы засняли на видео машину скорой помощи, у которой в процессе езды по дороге то и дело непроизвольно открывалась дверь. Аавтомобилисты выложили ролик в социальных сетях.

— Из-за не закрывающейся двери из медицинской «ГАЗели» при резком повороте рискует выпасть пациент, — пишет паблик Вконтакте «АСТ-54», где было выложено видео.

В комментариях же под постом сибиряки разделились на два лагеря: одни писали о том, что дверь просто могли забыть закрыть, а другие — что машины действительно нуждаются в замене.

— Двери могли просто забыть закрыть. Это еще не означает, что она не закрывается.

— Так вроде закупили же новые машины, почему еще эти ездят?

— Может дверь просто не захлопнули? Если б не закрывалась, ее бы там поди привязали как-нибудь, — пишут люди.

Чтобы разобраться в данной ситуации, КП-Новосибирск направила запрос в областной минздрав.

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