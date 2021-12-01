В Новосибирске на дороге заметили скорую помощь, у которой не закрывалась дверь

Дверь у машины открывалась на поворотах. Фото: Кадр из видео
Новосибирцы засняли на видео машину скорой помощи, у которой в процессе езды по дороге то и дело непроизвольно открывалась дверь. Аавтомобилисты выложили ролик в социальных сетях.
— Из-за не закрывающейся двери из медицинской «ГАЗели» при резком повороте рискует выпасть пациент, — пишет паблик Вконтакте «АСТ-54», где было выложено видео.
В комментариях же под постом сибиряки разделились на два лагеря: одни писали о том, что дверь просто могли забыть закрыть, а другие — что машины действительно нуждаются в замене.
— Двери могли просто забыть закрыть. Это еще не означает, что она не закрывается.
— Так вроде закупили же новые машины, почему еще эти ездят?
— Может дверь просто не захлопнули? Если б не закрывалась, ее бы там поди привязали как-нибудь, — пишут люди.
Чтобы разобраться в данной ситуации, КП-Новосибирск направила запрос в областной минздрав.
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