В Новосибирске Октябрьский мост встал в пробку из-за массового ДТП

На Октябрьском мосту произошло массовое ДТП. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске, днем 1 декабря, на Октябрьском мосту произошло массовое ДТП. Его последствия засняли на видео очевидцы, позже ролик выложили в соцсетях.

— По словам нашего подписчика, таксист на «Солярисе» не успел среагировать на изменение дорожной ситуации, врезавшись во впередиидущий седан. На стекле «Хендэ» остался характерный след от удара головой, — сообщают очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».

Авария привела к серьезному затору на Октябрьском мосту в сторону левого берега. По словам очевидцев, пробка образовалась еще на подъезде к мосту: на Восходе и улице Кирова. По данным портала Яндекс.Карты, пробки на Октябрьском мосту сейчас оцениваются в 7-8 баллов.

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