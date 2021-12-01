Губернатор Андрей Травников во время прямой линии в соцсетях ответил на вопросы новосибирцев. Фото: предоставлено правительством Новосибирской области.

В среду, 1 декабря, состоялась прямая линия с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Жители региона прислали примерно 200 вопросов на прямую линию с Губернатором. Они касались строительства поликлиник и ФАПов, ремонта и содержания дорог, а также возведения крупных объектов — ЛДС и четвертого моста через Обь. Кроме того, сибиряков интересовала защита лесов от вырубки и состояние общественного транспорта в области.

Андрей Травников прокомментировал вопросы вакцинации от коронавируса. Он подчеркнул, что в регионе она идет высокими темпами. По его словам, в области достаточно вакцин «Спутник V» и Спутник «Лайт». Губернатор заявил, что в ближайшее время ужесточения ограничительных мер не планируется: важно сосредоточиться на жестком соблюдении уже действующих санитарных мер.

Андрей Травников ответил на вопросы новосибирцев о ходе строительства нового Ледового дворца и перспективах его использования для проведения концертов, расселению ветхого и аварийного жилья, перспективах развития ГЛК «Юрманка». Вопрос вырубки лесов, особенно подчеркнул глава региона, будет взят на особый контроль. Так, жительница региона во время прямой линии обратилась к Губернатору с просьбой о помощи в остановке вывоза делового леса под видом санитарных рубок близь села Боровое, которую, по ее словам, ведет Бердский лесхоз. Глава региона поручил разобраться в ситуации.

Жители Новосибирской области услышали и ответы на вопросы по строительству поликлиник в городе. А также глава области осветил развитие амбулаторного звена в районах региона.

Всего, по словам Андрея Травникова, в области планируют построить 16 поликлиник и амбулаторий в разных районах и населенных пунктах.

Губернатор сообщил, что эта большая программа фактически стартовала — в ноябре закончено строительство новой поликлинике в Заельцовском районе, на улице Кубовая. Идет строительство еще семи поликлиник: на трех площадках активно ведутся строительно-монтажные работы — это поликлиники №27, №2, №7. По всем остальным поликлиникам закончена ПСД, получено положительное заключение экспертизы, оформляется разрешение на строительство, в ближайшие недели будет объявлен конкурс на отбор подрядных организаций. Поэтапный ввод объектов предполагается в 2022 и 2023 годах.

Во время прямой линии новосибирцы не только обращались к Губернатору с волнующими их вопросами, но и благодарили за уже проделанную работу.

— Так жительница поселка Элитный прислала комментарий с благодарностью за строительство в населенном пункте фельдшерско-акушерского пункта. Андрей Травников заверил, что строительство ФАПов в районах области будет продолжаться — темпами не ниже, чем в предыдущие годы. В 2018 году регион взял на себя обязательство строить не менее 30 ФАПов ежегодно и планирует эти темпы выдерживать и в дальнейшем — эта тема находится на особом контроле областных властей, — добавили в Правительстве Новосибирской области.

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