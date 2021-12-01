Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве «Сибирского Гиганта». Фото: Артем КИЛЬКИН

Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве «Сибирского Гиганта». Помимо этого, он также отказал в ведении процедуры наблюдения в отношении ритейлера. Информация об этом есть в картотеке Арбитражного суда.

С требованием о признании несостоятельности холдинга из-за наличия у него просроченной задолженности выступила компания ООО «Шмель» еще 1 октября 2021 года. Организация потребовала иск в размере 36,4 миллиона рублей, но получила отказ от суда.

Известно, что организация ООО «Шмель» была зарегистрирована в 2019 году. Занимается фирма оптовой торговлей пивом, производством безалкогольных напитков и табачных изделий. Генеральным директором компании является Андрей Волобуев, а выручка организации составляет 67 151 000 руб.

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