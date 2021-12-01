Прокуратура начала проверку после того, как в Новосибирске школьница упала в шахту лифта в заброшенном доме. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура начала проверку после того, как в Новосибирске 16-летняя школьница упала в шахту лифта в заброшенном доме. Напомним, ЧП случилось вечером в понедельник, 29 ноября. Пострадавшую девочку доставили в больницу.

— Прокуратура оценит принятые органами меры по исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщили в областной прокуратуре.

В ведомстве сообщили, что ранее они уже проводили проверку соблюдения требований градостроительного законодательства о консервации незавершенного хирургического корпуса на улице Невельского. Суд удовлетворил иск прокуратуры и в ноябре ведомство получило исполнительные листы о возбуждении исполнительных производств, они были направлены в службу судебных приставов.

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