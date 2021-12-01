402 человека заболели коронавирусом в Новосибирской области

За день умерли еще 17 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 декабря оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последний день коронавирусом заболели еще 402 пациента. Умерли за тот же период 17 человек.

— Это были мужчины в возрасте 68, 81, 59, 80, 82, 74, 70 лет и двое мужчин в возрасте 69 лет и женщины в возрасте 79, 74, 66, 86, 80, 60, 57, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 814 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 83 134 случая коронавируса, в том числе у 8 769 детей.

С выздоровлением уже выписаны в сумме 57 472 пациента, за сутки выздоровели 121 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 069 человек, в том числе 45 детей. В отделениях реанимации находятся 335 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 45 пациентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.