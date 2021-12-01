Надвижку четвертого моста в Новосибирске закончат в декабре 2021 года. Фото: "ВИС".

Надвижку четвертого моста над правым и левым берегом Оби закончат в декабре текущего года. Об этом во время прямой линии в среду, 1 декабря, рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Строители должны открыть движение в декабре 2022 года, то есть по мосту фактически можно будет проехать. Полностью строительство завершится в 2023 году, — сказал губернатор.

В настоящий момент, строители завершили монтаж 465 погонных метров моста. В свою очередь эта цифра — 60 % от общей длины объекта. Она составит 776 метров.

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